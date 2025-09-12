PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Absage der Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen"

Wermelskirchen (ots)

Heute Vormittag (12.09.) haben wir Sie zur letzten diesjährigen Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" eingeladen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6116417).

Leider wurde die Kontrollaktion aufgrund der Wetterprognosen soeben durch die Verantwortlichen abgesagt.

Wir bitten um Verständnis und würden uns freuen, wenn Sie im kommenden Jahr bei einer unserer Veranstaltungen vorbeikommen würden. Wir werden diese zu gegebener Zeit wie gewohnt rechtzeitig ankündigen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

