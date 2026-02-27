Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Diebe flüchten unerkannt

Darmstadt (ots)

Eine 87-jährige Frau wurde am Nachmittag des Donnerstags (26.2.) in einem Supermarkt in der Mirjam-Pressler-Straße von Unbekannten bestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten zwei noch unbekannte männliche Täter gegen 16.40 Uhr die Geldbörse der Seniorin, welche sie in ihrer Jacke trug. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute unerkannt.

Beide Täter sollen etwa 20 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden trug eine schwarze Mütze mit weißem Emblem, eine schwarze Jacke sowie ein weißes Oberteil. Der andere war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Kappe und einen grauen Rucksack.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell