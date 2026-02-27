PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Vereinsheim
Musikanlage gestohlen

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntagabend (22.2.) und Donnerstagmorgen (26.2.) kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Fürstenbahnhof". Unbekannte brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume. Nach derzeitigem Stand wurden eine Musikanlage sowie weitere elektrische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Kriminellen flüchteten unerkannt, weshalb die Kripo in Darmstadt (K21/22) nach Zeugen sucht, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise können unter der Rufnummer 06151/969-0 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

