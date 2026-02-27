PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mit Auto überschlagen +++ Fahrzeug beschädigt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit Auto überschlagen

Hohenstein-Born, K687,

Donnerstag, den 26.02.2026, 05:48 Uhr

(wö) Am frühen Donnerstagmorgen kam es zwischen Hohenstein-Breithardt und Born zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Rüdesheim fuhr mit seinem Opel Astra aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts in den Graben. Von dort flog er mehrere durch die Luft und landete im Gestrüpp auf dem Dach. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

2. Fahrzeug beschädigt,

Eltville, Sonnenbergstraße,

Donnerstag, den 25.02.2026, 05:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(wö) Am Donnerstag, zwischen 05:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in Eltville in der Sonnenbergstraße ein Fahrzeug beschädigt. Bei dem geparkten Fahrzeug wurde die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

