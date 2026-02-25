PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruch in Zahnarztpraxis +++ Schmierereien an Schulgebäude +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Zahnarztpraxis,

Niedernhausen, Bahnhofstraße,

Dienstag, den 24.02.2026 zwischen 18:00 Uhr und 18:55 Uhr

(wö) Am Dienstagabend wurde in Niedernhausen in der Bahnhofstraße in eine Zahnarztpraxis eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kletterten zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr über eine Regenrinne auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort wurde die Balkontür eingeschlagen. In der Praxis wurde eine verschlossene Tür gewaltsam geöffnet und alle Räumlichkeiten durchsucht. Die Mühe war vergebens, es wurde keine Wertgegenstände gefunden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 entgegen.

2. Schmierereien an Schulgebäude,

Aarbergen-Kettenbach, Hauser Weg,

Dienstag, den 24.02.2026, 10:20 Uhr (Meldezeit)

(wö) Ein Mitarbeiter einer Schule in Aarbergen-Kettenbach meldete der Polizei am Dienstagvormittag an mehreren Außenwänden großflächige Farbschmierereien. Unbekannte Täter hatten zuvor mit roter und schwarzer Farbe an mehreren Wänden Graffitis angebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter 0611-3450 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell