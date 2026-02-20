PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autodiebe scheitern +++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Autodiebe scheitern,

Eltville am Rhein, Stockbornstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 22:45 Uhr - 22:50 Uhr

(kq)Am Mittwochabend waren in Eltville in der Stockbornstraße Autodiebe zugange. Die Unbekannten gelangten zwischen 22:45 Uhr und 22:50 Uhr über das Garagentor in das Innere der Tiefgarage und versuchten einen Porsche Macan zu entwenden. Mittels technischer Hilfsmittel gelang es den Tätern in das Fahrzeug zu gelangen und versuchten dies zu starten. Als dies misslang, entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung.

Die Polizei Eltville bittet um sachdienliche Hinweise. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Verkehrsunfall mit Verletzten,

Taunusstein-Hahn, Bundesstraße 54, Donnerstag, 19.02.2026, 11:30 Uhr

(kq)Am Donnerstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 54 zu einem Unfall, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Gegen 11:30 Uhr war der Mann in einem weißen Volvo von Wiesbaden in Richtung Taunusstein-Hahn unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur Wiesbadener Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich daraufhin und schlug schließlich in der gegenüberliegenden Leitplanke ein. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

