POL-RTK: Randale in Gewerbeobjekten

1. Randale in Gewerbeobjekten,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Dienstag, 17.02.2026, 14:15 Uhr

(kq)Am Dienstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, wurden in Taunusstein-Bleidenstadt in der Aarstraße zwei Gewerbeobjekte beschädigt. Drei Täter zerstörten mehrere Fensterscheiben beider Gebäude. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Trio um Kinder im Alter von etwa 7 bis 10 Jahren gehandelt haben. Sie wurden wie folgt beschrieben: Ein Kind trug eine graue Mütze und eine orange-hellgraue Jacke. Ein weiteres Kind war mit einem schwarzen Skaterhelm und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell