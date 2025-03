Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Diebstahl aus Zigarettenautomaten/ Wer hat etwas gesehen?

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht auf Samstag (9.3.) soll ein bislang Unbekannter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Zigaretten gestohlen haben.

Der Dieb betrat unerlaubt den Innenhof einer Gaststätte in der Farmstraße und machte sich an dem Automaten zu schaffen. Nach dem Aufbrechen des Automaten entwendete die Person Zigaretten. Der beschädigte Automat wurde am Samstag gegen 7 Uhr festgestellt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zurück bis Freitagnachmittag 16 Uhr. Der Schaden an dem Automaten sowie der entwendete Inhalt sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Farmstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 696-0 zu melden.

