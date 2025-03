Ober-Ramstadt (ots) - Am Freitag (7.3.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hohen Rain ein. Zwischen 18 und 20.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Haus und stahlen dort unter anderem einen Goldklumpen. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie ...

