PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Keine presserelevanten Sachverhalte

Bad Schwalbach (ots)

Keine presserelevanten Sachverhalte,

Rheingau-Taunus-Kreis, Donnerstag, 19.02.2026

(kq)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

