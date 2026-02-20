PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 20.02.2026

Bad Schwalbach (ots)

Die am 20.02.2026 um 00:05 Uhr veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Aarbergen wird zurückgenommen. Sie kehrte wohlbehalten zurück. Es wird gebeten, die Personalien und das Bild nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell