POL-RTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 20.02.2026

Die am 20.02.2026 um 00:05 Uhr veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Aarbergen wird zurückgenommen. Sie kehrte wohlbehalten zurück. Es wird gebeten, die Personalien und das Bild nicht weiter zu verwenden.
