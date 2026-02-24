PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen +++ Einbruch +++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertiges Fahrzeug gestohlen,

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 22.02.2026, 22:30 Uhr - Montag, 23.02.2026, 09:45 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen ist in der Wiesbadener Straße in Idstein ein hochwertiger PKW gestohlen worden. Der graue Porsche Macan mit den amtlichen Kennzeichen "RÜD-K 1954" wurde am Sonntag um 22:30 Uhr in einer Garage abgestellt. Als der Besitzer am Montag gegen 09:45 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Einbruch,

Idstein-Walsdorf, Bergstraße, Montag, 23.02.2026, 17:40 Uhr - 20:10 Uhr

(kq)Am Montagabend kam es in Idstein-Walsdorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bergstraße. Zwei Einbrecher hebelten zwischen 17:40 Uhr und 20:10 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flohen sie mit Schmuck. Das Duo wurde beschrieben als männlich, circa 180 cm groß, dunkel gekleidet und mit dunklen Strickmützen.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Verletzten,

Taunusstein/Idstein, B 275 zwischen Taunusstein-Neuhof und Eschenhahn, Dienstag, 24.02.2026, 08:30 Uhr

(kq)Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundestraße 275 zwischen Eschenhahn und Taunusstein-Neuhof zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Citroën geriet gegen 08:30 Uhr in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 46-jährigen Mann geführt wurde. In der Folge fuhr eine 64-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf den bereits verunfallten Lkw auf. Alle drei Fahrzeugführenden wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen von mehreren Stunden. Gegen 14:00 Uhr war die Unfallstelle wieder vollständig geräumt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell