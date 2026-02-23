PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Festnahme nach Beschädigung von Wahlplakaten +++ Brand auf Schrebergartengelände +++ Einbruch +++ Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Festnahme nach Beschädigung von Wahlplakaten, Eltville am Rhein/Wiesbaden, Bereich Bahnhof, Samstag, 21.02.2026, 13:40 Uhr

(kq)Am Samstagmittag kam es nach Beschädigungen von mehreren Wahlplakaten im Bereich des Eltviller Bahnhofs zu einer Festnahme. Der 34-jährige Tatverdächtige konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie er im Bereich des Eltviller Bahnhofs mehrere Wahlplakate beschädigte und im Anschluss in einen Zug nach Wiesbaden stieg. Am Wiesbadener Bahnhof konnte der Tatverdächtige durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Der 34-Jährige muss sich nun einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Brand auf Schrebergartengelände,

Walluf, Niederwalluf, Montag, 23.02.2026, 01:25 Uhr

(kq) In der Nacht zum Montag kam es gegen 01:30 Uhr in Niederwalluf zu einem Brand auf einem Schrebergartengelände zwischen der Hauptstraße und dem Johannisfeld. Betroffen waren unter anderem zwei Wohnwagen und mehrere Pavillons. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

3. Einbruch,

Taunusstein-Wehen, Fleckenbornstraße, Samstag, 21.02.2026, 10:30 Uhr - 22:00 Uhr

(kq)Im Laufe des Samstags kam es Taunusstein-Wehen zu einem Einbruch. Unbekannte haben es auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fleckenbornstraße abgesehen. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Fenster auf der rückwärtigen Seite, durchsuchten die Wohnräume und flohen mit Goldschmuck und Bargeld.

Die Polizei Bad Schwalbach bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Geparktes Fahrzeug in Hohenstein-Breithardt beschädigt Hohenstein-Breithardt, Schöne Aussicht, Samstag, den 21.02.2026, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wö) In Hohenstein-Breithardt, in der Straße "Schöne Aussicht" wurde am Samstag zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der braune Golf wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gegenüber einer Sackgasse abgestellt. Der entstandene Schaden am vorderen linken Kotflügel wurde, vermutlich durch ein Fahrmanöver in der gegenüberliegenden Sackgasse, verursacht. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2500,- EUR zu kümmern.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegengenommen.

5. Geparktes Fahrzeug in Taunusstein-Wehen beschädigt Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Samstag, den 21.02.2026, 21:30 Uhr bis Sonntag, den 22.02.2026, 14:00 Uhr

(wö) Von Samstagabend bis Sonntagmittag stand ein grauer Fiat Panda in der Platter Straße kurz vor der Einmündung in die Waldstraße in Taunusstein-Wehen am Fahrbahnrand abgeparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug erheblich hinten links beschädigt. Der Verursacher war auf der Platter Straße stadtauswärts unterwegs und hat aus unbekannten Gründen den geparkten Fiat angefahren. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2500,- EUR zu kümmern.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell