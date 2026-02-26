PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Trampolin von Brücke auf Fahrbahn geworfen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Trampolin von Brücke auf Fahrbahn geworfen,

Taunusstein-Hahn, Magistrale,

Mittwoch, den 25.02.2026, 13:45 Uhr

(wö) Am Mittwochmittag gegen 13:45 Uhr wurden in Taunusstein-Hahn von einer Fußgängerbrücke ein kleines Trampolin und ein Computerbildschirm auf die Fahrbahn geworfen. Mehrere Zeugen befuhren die Magistrale von der Eisernen Hand kommend in Richtung Taunusstein und haben die gefährliche Aktion gesehen. Bei den Personen auf der Brücke soll es sich um zwei weibliche jüngere Personen gehandelt haben. Die Werferin soll pinke / rötliche Haare gehabt haben. Die Gegenstände blieben auf der Fahrbahn liegen und wurden von einer Zeugin an die Seite geräumt. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug unter der Brücke und es wurden somit keine Personen verletzt oder Fahrzeuge beschädigt. Weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 zu melden.

