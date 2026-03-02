PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Lampertheim: Falsches Kennzeichen am Auto/18-Jähriger gibt Gas

Lampertheim (ots)

Weil an einem Fahrzeug ein nicht ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, wollte eine Polizeistreife am Samstagmittag (28.02.) auf der Landesstraße 3110 das Auto stoppen. Der Fahrer flüchtete anschließend mit über 100 Stundenkilometern durch das Industriegebiet, über die Landesstraße und die angrenzenden Feldwege. Auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten kam der Fahrer schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sein Fahrzeug war nicht angemeldet und wurde zudem mit verfälschten Kennzeichen versehen.

Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

