POL-DA: Lampertheim: Falsches Kennzeichen am Auto/18-Jähriger gibt Gas

Lampertheim (ots)

Weil an einem Fahrzeug ein nicht ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, wollte eine Polizeistreife am Samstagmittag (28.02.) auf der Landesstraße 3110 das Auto stoppen. Der Fahrer flüchtete anschließend mit über 100 Stundenkilometern durch das Industriegebiet, über die Landesstraße und die angrenzenden Feldwege. Auf einem Feldweg kurz vor Rosengarten kam der Fahrer schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sein Fahrzeug war nicht angemeldet und wurde zudem mit verfälschten Kennzeichen versehen.

Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

