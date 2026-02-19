Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter flüchtig nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Eine unbekannte männliche Person hielt sich am Mittwoch (18.02.) gegen 13:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Kreuzstraße auf. Dort konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er Waren in seinem Mantel verstaute.

Als der Täter an einer Kasse weitere Waren bezahlte, sprach ihn ein Zeuge auf die Waren in seinem Mantel an. Daraufhin stieß der Täter den Zeugen weg und ergriff die Flucht. Auch dem erneuten Versuch, den Täter vor dem Geschäft festzuhalten, entzog dieser sich und setzte seine Flucht fußläufig über die Esplanade in Richtung Bahnhof fort.

Ein Zeuge, der versuchte den Täter festzuhalten, wurde leicht verletzt.

Welche Waren der Täter entwendete ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Er kann beschrieben werden als ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 185 cm bis 190 cm groß, dunkle mittellange Haare und dunkler Bart. Bekleidet war er mit einem dunkelgrünen Mantel, schwarzer Hose und Mütze, sowie schwarzen Schuhen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260218-1502

