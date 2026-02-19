PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Kollision zwischen E-Scooter und geparktem Pkw

Wesel (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) stieß gegen 15:00 Uhr ein unbekannter E-Scooterfahrer gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw auf Straße Am Blaufuß.

Bei der Kollision ging die Heckscheibe des Pkw zu Bruch. Der männliche Fahrer des E-Scooters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es ist aufgrund des Schadensbildes davon auszugehen, dass sich der Unbekannte bei dem Zusammenstoß verletzte.

Der Fahrer des E-Scooters kann beschrieben werden als ca. 17- 20 Jahre alt, dunkler Hauttyp, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Hose, dunkler Oberbekleidung und schwarzen Sportschuhen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0.

EG/Ref. 260212-1748

