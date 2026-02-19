Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugen gesucht nach Einbruch in Waschanlage

Hünxe (ots)

Am Mittwoch (18.02.) brach eine unbekannte männliche Person gegen 02:10 Uhr in den Kassenraum einer Autowaschanlage an der Otto-Hahn-Straße ein.

Nachdem der Täter eine Scheibe zum Kassenraum eingeworfen hatte, stieg er durch die zerstörte Scheibe in die Räumlichkeiten ein. Anschließend wurde der Kassenraum durchsucht und Mobiliar beschädigt.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Täter wird beschrieben als ca. 40- 50 Jahre alt, 170cm- 180 cm groß, dunkle Haare, schlank, bekleidet mit dunkler Jacke, blauer Hose und schwarzen Schuhen.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref.260218-0800

