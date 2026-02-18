Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Triebwagen und Pkw - Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Jägerruh aus Richtung Reekwall kommend in Richtung Xantener Straße. Dabei überquerte er den dortigen, unbeschrankten Bahnübergang, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Triebwagen der Regionalbahn 31 kam. Der Triebwagen befand sich auf dem Weg in Richtung Xanten. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink gebracht. Von den 39 Personen der Regionalbahn wurden zwei Personen leicht verletzt und konnten nach einer Behandlung vor Ort entlassen werden. Die Zugpassagiere wurden an einen Schienenersatzverkehr übergeben. Die Unfallaufnahme, inklusive der Sperrung der Bahnstrecke, sowie die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der KPB Kleve. Weiterhin wurden die Maßnahmen der Unfallbearbeitung durch die Bundespolizei unterstützt.

