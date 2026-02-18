Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in Werkstatt und Diebstahl eines Sprinters

Rheinberg (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 16.02.2026, 17 Uhr bis Dienstag, den 17.02.2026, 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Straße An der Neuweide ein und entwendeten dort einen Sprinter.

Die Unbekannten verschafften sich über das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Im Inneren schlugen sie ein weiteres Fenster zu einem Büro ein, brachen eine Tür und eine Toranlage auf.

Die Täter entwendeten im weiteren Verlauf rote Kennzeichen und diverse Autozubehörteile, Werkzeuge, LKW - Reifen und einen silberfarbenen Sprinter der Marke Mercedes. Dieser führte das amtliche Kennzeichen MO-OK400 und war mit einer blauen Firmenaufschrift versehen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Verdächtige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260117-0805

