Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Kabel von Baustelle entwendet - Polizei sucht Hinweise

Hünxe (ots)

Unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag (10.02.), 18:00 Uhr, bis Montag (16.02.), 11:00 Uhr, auf einer Baustelle am Tenderingsweg Kabel von einer mannshohen Kabeltrommel gestohlen.

Da die Diebe schätzungsweise 470 Meter Kabel mitgenommen haben, werden sie möglicherweise ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

EG/Ref. 260216-1546

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

