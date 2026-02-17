PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort- Unbekannter versucht, in Spielhalle Geld zu rauben/ Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Kamp-Lintfort- Am 17.02.2025 versuchte eine unbekannte männliche Person gegen 00:50 Uhr, in einer Spielhalle an der Moerser Straße Bargeld zu rauben.

Der maskierte Tatverdächtigte betrat die Spielhalle und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Da der Mitarbeiter jedoch besonnen erklärte, dass er darauf keinen Zugriff habe, verließ der Maskierte die Spielhalle wieder und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 1,80m groß
   - schlank
   - dunkle Skimaske
   - weißer Pullover
   - schwarze Lederhandschuhe
   - dunkle Hose
   - sprach akzentfreies Deutsch

Der Mitarbeiter der Spielhalle nahm im engen zeitlichen Zusammenhang einen nicht näher beschriebenen Kleinwagen im Umfeld der Spielhalle wahr, welcher mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Dieser konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bislang nicht aufgefunden werden.

Hinweise zur flüchtigen Person und zum Fahrzeug nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel.: 02842- 9340 entgegen.

HS/ Ref.: 260217-0153

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
