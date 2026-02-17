Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei aufgebrochene Tresore

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Personen haben in Wesel in der vergangenen Woche (12.02.-16.02.) mit Gewalt Tresore geöffnet.

Im ersten Fall verschafften sich die Täter Zugang zum Wohnhaus an der Konrad-Duden-Straße, indem sie die Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Wohnhaus. Dabei öffneten sich mit massiver Gewalt einen Tresor. Was die Unbekannten genau mitgenommen haben, stand bei der Anzeigenaufnahme nicht fest.(BH/260216-1119)

In einem anderen Fall verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Weidenweg. Sie durchsuchten die Räume. Auch in diesem Fall wurde der Tresor mit massiver Gewalt geöffnet. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme konnten keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. (BH/260216-1321)

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter 0281-1070.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell