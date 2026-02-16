Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rosenmontagszüge im Kreisgebiet Wesel verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

Wesel (ots)

Auch am Rosenmontag fanden im Kreis Wesel Karnevalszüge statt, die von der Polizei mit starken Kräften begleitet wurden. In Wesel (inkl. Ginderich und Bislich) fanden sich ca. 12000 Besucher, trotz des regnerischen Wetters, an der Zugstrecke ein und sorgten für eine gute Karnevalsstimmung. Obwohl zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt werden mussten, kann der Einsatzverlauf als ruhig bezeichnet werden. In Hamminkeln-Dingden feierten ca. 4000 Besucher den Straßenkarneval. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten. In Kamp-Lintfort nahmen ca. 4000 Jecken am Karnevalszug teil. Es kam zu keinen besonderen Zwischenfällen, somit konnte der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse durchgeführt werden. In Alpen-Veen fanden sich ca. 8000 Besucher entlang der Zugstrecke ein. Auch hier konnte der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse abgearbeitet werden. Der Karnevalszug in Neukirchen-Vluyn wurde von ca. 3500 Menschen besucht. Wie auch bei den anderen Karnevalsumzügen im Kreisgebiet, kam es hier zu keinen besonderen Zwischenfällen.

