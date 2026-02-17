Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Hinweise nach Pkw-Diebstahl

Voerde (ots)

Am frühen Freitagmorgen entwendeten bislang unbekannte Personen zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr einen Pkw auf der Nordstraße. Dieser parkte dort auf einer Hofeinfahrt.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen WES-OO58. Der Toyota verfügt über ein sogenanntes "Keyless Go System".

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 zu melden.

EG/Ref. 260213-1337

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell