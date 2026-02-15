PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde
Alpen
Xanten - Polizei zieht positive Bilanz zu Tulpensonntagsumzügen

Wesel (ots)

In den Städten und Gemeinden Voerde, Alpen und Xanten nahmen an den diesjährigen Tulpensonntagsumzügen etwa 34.000 Jecken teil.

Trotz frostiger Temperaturen säumten allein in Voerde 20.000 Jecken die Straßen und feierten ausgelassen den Höhepunkt des Straßenkarnevals.

Die Einsatzkräfte der Polizei waren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Bis zum frühen Abend kam es überwiegend zu karnevalstypischen Einsätzen.

Im Rahmen dessen nahm die Polizei beim Tulpensonntagsumzug in Voerde 2 Personen in Gewahrsam und erteilte 7 Platzverweise.

Die Veranstaltungen in Alpen und Xanten verliefen friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Polizeidirektor Wolfgang Tühl fasste zusammen: "Die Menschen haben heute überwiegend fröhlich und rücksichtsvoll gefeiert. Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen und des besonnenen Verhaltens der Jeckinnen und Jecken konnten wir einen störungsfreien Tulpensonntag erleben."

Die Polizei Wesel wird auch an Rosenmontag verstärkt im Einsatz sein und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und wünscht weiterhin eine fröhliche und sichere Karnevalszeit.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

