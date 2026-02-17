PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte werfen Steine auf Rettungswagen

  • Bild-Infos
  • Download

Moers (ots)

Unbekannte Täter haben am 14.02.2026 gegen 21:00 Uhr auf der Lintforter Straße mehrere Steine auf einen Rettungswagen geworfen, sodass die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite gesprungen ist.

Während der Tat befand sich die Besatzung des Rettungswagens in einer Wohnung und versorgte dort eine Patientin. Im Rettungswagen befanden sich zu dieser Zeit keine Personen.

Zeugen hatten im Zusammenhang drei dunkel gekleidete Jugendliche gesehen, die sich schnell vom Tatort entfernten.

Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde eine Glasflasche in Richtung einer Beamtin und des Rettungswagens geworfen. Die Glasflasche zersplitterte etwa einen Meter neben einer Polizeibeamtin. Durch den Wurf verletzte sich niemand.

Wer genau die Flasche geworfen hat, ist unklar. Die Beamten konnten aber in der Nähe zwei Jugendliche feststellen. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die Jugendlichen.

Einer von ihnen konnte gestellt werden. Es handelte sich um einen 14-jährigen Jungen aus Moers. Dieser wurde zur Polizeiwache Süd gebracht und dort an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Patientin der Rettungswagenbesatzung musste später durch einen Ersatzrettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

BH/ 260214-2130

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

