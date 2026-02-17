Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kabel aus Kieswerk gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Unbekannte Täter haben am Rosenmontag gegen 22:00 Uhr aus einem Kieswerk an der Straße Jöckern Kupferkabel gestohlen.

Ein Mitarbeiter der Anlage hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert.

Möglicherweise sind die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden, unter 0281/107-0.

BH/260217-0121

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell