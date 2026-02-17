POL-WES: Wesel - Kabel aus Kieswerk gestohlen
Polizei bittet um Hinweise
Wesel (ots)
Unbekannte Täter haben am Rosenmontag gegen 22:00 Uhr aus einem Kieswerk an der Straße Jöckern Kupferkabel gestohlen.
Ein Mitarbeiter der Anlage hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert.
Möglicherweise sind die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren.
Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden, unter 0281/107-0.
