Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in eine Schule
Polizei sucht Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit von Freitag (13.02.) bis Dienstag (17.02.) in eine Schule am Waldmannsweg eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Sekretariat. Hier durchsuchten sie die Räume. Dabei nahmen sie unter anderem Bargeld und eine Bankkarte mit.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

BH/260217-0831

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

