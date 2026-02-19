Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Gestern (18.02.) befuhr gegen 16 Uhr ein weißer Kastenwagen die Max-Eyth-Straße aus Richtung Hünxer Straße kommend und beabsichtige, auf die Karl-Heinz-Klingen-Straße abzubiegen.

Ein 16- jähriger Fahrradfahrer, der die Karl-Heinz-Klingen-Straße auf dem rechtsseitigen Fahrradweg stadteinwärts befuhr, musste an der Einmündung Max-Eyth-Straße wegen des Kastenwagens stark abbremsen und kam anschließend zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 16- Jährige leicht.

Der Fahrer des Kastenwagens mit Essener Städtekennung (E) setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Das Fahrzeug war besetzt mit drei Personen.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/Ref. 260218-1700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell