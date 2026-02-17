Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Wahlplakat angezündet - Festnahme + Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe und Schlagstöcken - Zeugen gesucht

Gießen: Wahlplakat angezündet - Festnahme

Erneut hat ein Wahlplakat in Gießen gebrannt. Zivil eingesetzte Einsatzkräfte der Gießener Kriminalpolizei bemerkten gestern Morgen gegen 8.45 Uhr eine verdächtige Person im Schiffenberger Weg. Die vermummte Jugendliche machte sich an einem Wahlplakat der Partei GIGG zu schaffen. Sie versuchte schließlich, das Plakat in Brand zu setzten. Die Beamten nahmen die Jugendliche fest. Das Plakat wies eine Beschädigung auf, brannte jedoch nicht vollständig ab. Die 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Inwieweit die Festgenommene auch für weitere, ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen in der Licher Straße in Betracht kommt und ob mutmaßlich eine politische Motivation vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gießen: Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe und Schlagstöcken - Zeugen gesucht

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gestern Abend über Notruf eine Auseinandersetzung im Bereich des Einkaufszentrums in der Neustadt. Bei der Auseinandersetzung zwischen etwa sechs Personen gegen 21.45 Uhr soll neben Schlagstöcken auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden sein. Die Zeugen berichteten über mehrere hörbare Schüsse. Umgehend fuhren zahlreiche Streifenwagen in den Bereich. Noch vor dessen Eintreffen flüchteten die Beteiligten in Richtung des Nachteingangs. Vor Ort befanden sich letztlich noch drei verletzte Personen, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der Auslöser der Auseinandersetzung ein Streit der Beteiligten am Vortag gewesen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die Person, die geschossen haben soll, trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Ein Diensthund führte die Beamten zu Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Eine Softairwaffe fanden Einsatzkräfte nach Zeugenhinweisen in der Nähe auf. Diese passt jedoch nicht zu den aufgefundenen Hülsen. Sie stellten die Pistole sicher. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass eine weitere Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein könnte. Diese konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Verlauf der Auseinandersetzung mitbekommen? Gibt es Fotos oder Videos des Vorfalls? Wer kann Angaben zum Verbleib der Waffe und zu der Person machen, die geschossen haben soll?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

