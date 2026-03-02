Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Halskette per Trick gestohlen/Polizei warnt

Rüsselsheim (ots)

Eine 69-jährige Rüsselsheimerin wurde am Samstagmittag (28.02.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall spielte sich gegen 14.00 Uhr in der Varkausstraße in Haßloch ab. Die Frau war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Unter dem Vorwand ihr eine Kette schenken zu wollen, nahmen die unbekannten Täter in der Folge zwei von der 69-Jährigen bereits getragene Halsketten an sich. Kurz darauf sollen sich die beiden circa Mitte 50 Jahre alten Kriminellen mit einem Fahrzeug vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Der Unbekannte wird als schlank, mit kurzen, schwarzen Haaren und Dreitage-Bart beschrieben. Seine Begleiterin war ebenfalls schlank und trug ein Kopftuch. Beide hatten laut der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell