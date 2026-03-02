Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Gammelsbach: Senior in Wohnhaus überfallen/Zeugenaufruf der Polizei

Oberzent (ots)

Am Freitagnachmittag (27.02.), kurz vor 14.00 Uhr, wurde ein Senior im "Oberen Mühlweg" von zwei bislang unbekannten Tätern in seinem Haus überfallen. Die Kriminellen überwältigten den 85-jährigen Bewohner, nachdem sie zunächst unbemerkt in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Mit körperlicher Gewalt versuchten die Täter anschließend, ihr Opfer zur Herausgabe von Wertgegenständen zu nötigen. Die Täter flüchteten schlussendlich aber ohne Beute vom Tatort. Der 85-jährige Mann wurde nicht unerheblich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 10 der Erbacher Kriminalpolizei übernommen.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Flüchtigen um zwei Männer in dunkler Sportkleidung. Sie trugen während der Tat dunkle Skimasken. Einer ist circa 1,90 Meter groß, der andere etwa 1,70 Meter. Einer von ihnen war kräftig, der andere schlank.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen zur Tatzeit im dortigen Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen auffielen, werden gebeten, sich umgehend mit den Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

