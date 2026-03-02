Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Erlenbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Erbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Sonntag (01.03.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 16.00 und 17.00 Uhr über ein Fenster in ein Haus im Kißlichweg ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie hierbei Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell