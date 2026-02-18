PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Selbstbedienungsautomat

55546 Fürfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.02.2026, wurde in Fürfeld ein Selbstbedienungsautomat aufgebrochen. Durch den Täter wurde das Kassenteil aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Überwachungsanlage hat den Dieb während der Tatausführung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

