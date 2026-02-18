POL-PDKH: Einbruch in Selbstbedienungsautomat

Bingen am Rhein (ots) - Am Sonntag, 15.02.2026 wurden der Polizeiinspektion Bingen zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schwimmbad" kam es im Zeitraum von 15.02.2026, 03:15 Uhr - 14:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf, um in die Wohnung einzudringen und diese nach potenziellem Diebesgut zu durchwühlen. ...

mehr