Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und geplündert

Darmstadt (ots)

Zwei in einem Parkhaus in der Grafenstraße abgestellte Fahrzeuge gerieten im Laufe des Samstags (28.2.) in der Zeit zwischen 7.30 und 12.15 Uhr ins Visier noch unbekannter Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter an beiden Fahrzeugen Scheiben ein und entwendeten Kleingeld, Bekleidung sowie einen Wasserkocher. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem K21/22 der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen.

