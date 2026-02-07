PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Dringende Warnung vor dem Betreten von Eisflächen an der Ostsee!

Sassnitz (ots)

Sassnitz / Rügen - Die Wasserschutzpolizei warnt eindringlich davor, derzeit die Eisflächen im Bereich der Ostseeküste vor Rügen zu betreten.

Insbesondere im Bereich des Hafens Sassnitz und der dortigen Fahrrinne besteht akute Gefahr. Durch Strömungen, Schiffsverkehr und wechselnde Wassertiefen bildet sich dort kein tragfähiges Eis. Die Eisdecken sind ungleichmäßig, instabil und können jederzeit unvermittelt einbrechen.

Auch außerhalb der Häfen ist die Eisbildung an der Ostsee trügerisch. Wind, Wellengang und salzhaltiges Wasser verhindern eine sichere Eisstärke. Selbst scheinbar geschlossene Eisflächen bieten keine ausreichende Tragfähigkeit für Personen.

Es wird ausdrücklich davor gewarnt, Eisflächen zu betreten, zu begehen oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen. Eltern werden gebeten, besonders auf Kinder und Jugendliche zu achten und sie über die Gefahren aufzuklären.

Im Falle eines Einbruchs besteht aufgrund der Wassertemperaturen und der Eisverhältnisse akute Lebensgefahr. Rettungsmaßnahmen sind unter diesen Bedingungen extrem schwierig und bringen auch Einsatzkräfte in Gefahr.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz
Telefon: 038392/3080
Fax: 038392/30851
E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de
www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

