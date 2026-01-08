Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Verstoß gegen die maritimen Umweltschutzvorschriften durch Arbeitsschiff im Hafen Mukran

Sassnitz (ots)

Am 07.01.2026 kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Sassnitz ein Arbeitsschiff (britische Flagge) im Hafen Mukran. Die Wasserschutzpolizisten stellten gravierende umweltrechtliche Verstöße gegen das internationale Marpol-Übereinkommen (internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe) fest. Nach ersten Erkenntnissen hatten Verantwortliche des Schiffes unberechtigt seit mehr als einem Jahr insgesamt 25,4 Kubikmeter Schwarzwasser (Fäkalien) in die Ostsee gepumpt. Die WSPI Sassnitz nahm eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gegen den Kapitän und den Chief-Ingenieur auf. Die Berufsgenossenschaft Verkehrswesen, Post-Logistik und Telekommunikation sprach aufgrund weiterer technischer Mängel des Arbeitsschiffes ein Weiterfahrverbot aus. Die Ermittlungen dauern an.

