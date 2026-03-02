PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 17-Jährigen nach Beschädigung von Wahlplakaten

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 2. Polizeireviers am Sonntagmorgen (1.3.) einen 17-jährigen Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr verständigte der Zeuge über Notruf die Polizei und meldete mehrere junge Männer, die in der Jahnstraße mehrere Wahlplakate beschädigt haben sollen. Die sofort hinzugezogene Streife konnte den 17-jährigen Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen. Eine zweite Person flüchtete bei dem Erblicken der Streife unerkannt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern an.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

