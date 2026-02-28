Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gas ausgetreten

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Einsatz der Rettungskräfte nach Gasaustritt

Zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in Grafenberg bekommen. Spaziergänger hatten in der Nähe des Blähwasenwegs, außerhalb der Wohnbebauung, aus dem Bereich einer Streuobstwiese nördlich von Grafenberg einen Knall und unmittelbar darauf ein lautes Zischen gehört. Zudem soll es nach Gas gerochen haben. Das Gebiet wurde in der Folge sofort weiträumig abgesperrt. Von den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst, die mit 140 Einsatzkräften und 35 Fahrzeugen im Einsatz waren, wurden vorsorglich 54 Anwohner im Bereich der Friedhofstraße und der Kirchstraße evakuiert. Diese wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in der Rienzbühlhalle betreut. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache wohl zum Bruch einer unterirdisch verlaufenden Überlandleitung gekommen, in der Folge Gas ausströmte. Mitarbeiter der Betreiberfirma konnten die Leitung abdichten, sodass gegen 18.30 Uhr alle Anwohner zurück in ihre Häuser konnten. Verletzt wurde niemand. Außer an der Gasleitung selber ist nach derzeitigem Stand kein Sachschaden entstanden. Durch entsprechende Maßnahmen des Gasversorgers konnte eine Versorgungslücke der angeschlossenen Haushalte umgangen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell