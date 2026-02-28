PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gas ausgetreten

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Einsatz der Rettungskräfte nach Gasaustritt

Zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in Grafenberg bekommen. Spaziergänger hatten in der Nähe des Blähwasenwegs, außerhalb der Wohnbebauung, aus dem Bereich einer Streuobstwiese nördlich von Grafenberg einen Knall und unmittelbar darauf ein lautes Zischen gehört. Zudem soll es nach Gas gerochen haben. Das Gebiet wurde in der Folge sofort weiträumig abgesperrt. Von den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst, die mit 140 Einsatzkräften und 35 Fahrzeugen im Einsatz waren, wurden vorsorglich 54 Anwohner im Bereich der Friedhofstraße und der Kirchstraße evakuiert. Diese wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in der Rienzbühlhalle betreut. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache wohl zum Bruch einer unterirdisch verlaufenden Überlandleitung gekommen, in der Folge Gas ausströmte. Mitarbeiter der Betreiberfirma konnten die Leitung abdichten, sodass gegen 18.30 Uhr alle Anwohner zurück in ihre Häuser konnten. Verletzt wurde niemand. Außer an der Gasleitung selber ist nach derzeitigem Stand kein Sachschaden entstanden. Durch entsprechende Maßnahmen des Gasversorgers konnte eine Versorgungslücke der angeschlossenen Haushalte umgangen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 11:55

    POL-RT: Verkehrsunfälle, vor Polizei geflüchtet, Gefahrgutunfall, Einbruch

    Reutlingen (ots) - Unaufmerksam die Autotür geöffnet Ein Stand jetzt leicht verletzter Fahrradfahrer sowie Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.600 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr ereignet hat. Eine 41-Jährige parkte ihren Ford Fiesta am rechten Fahrbahnrand der Schanzstraße und öffnete ihre ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:50

    POL-RT: Gaststätteneinbruch; Verkehrsunfälle; Rüttelplatte gestohlen

    Reutlingen (ots) - Spielautomaten ausgeplündert In eine Gaststätte in der Gartenstraße sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Kenntnissen zufolge dürften sich die oder der Einbrecher zwischen 0.30 Uhr und acht Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben. In der Folge machten sie sich an den Spielautomaten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:21

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brandgeruch; Einbruch; Betrugsdelikt

    Reutlingen (ots) - Radfahrer in Klinik gebracht Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Bereich Sondelfinger Straße / Roanner Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 16.40 Uhr missachtete eine 45-jährige Mercedes-Lenkerin beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt eines von links auf dem Radstreifen herkommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren