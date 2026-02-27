Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gaststätteneinbruch; Verkehrsunfälle; Rüttelplatte gestohlen

Reutlingen (ots)

Spielautomaten ausgeplündert

In eine Gaststätte in der Gartenstraße sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Kenntnissen zufolge dürften sich die oder der Einbrecher zwischen 0.30 Uhr und acht Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben. In der Folge machten sie sich an den Spielautomaten zu schaffen, hebelten sie gewaltsam auf und plünderten sie aus. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten die Kriminellen im Anschluss unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Römerstein-Zainingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der B28 an der Einmündung der K6757 (Uracher Straße) ereignet hat. Ein 74-Jähriger war gegen 14.10 Uhr mit seinem Ford EcoSport auf der Uracher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah eine von rechts aus Richtung Bad Urach heranfahrende Mercedes C-Klasse, deren 29 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford ausgehebelt und kippte auf die Beifahrerseite. Der Unfallverursacher, seine 76 Jahre alte Beifahrerin und die Mercedes-Fahrerin wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 55.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit rund 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 16.30 Uhr gesperrt werden. (cw)

Lichtenstein (RT): Auf Feldweg zu Fall gekommen

Bei einem Sturz bei Holzelfingen hat ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 14.30 Uhr den Feldweg in Verlängerung der Brühlstraße, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Rüttelplatte gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine motorbetriebene Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson DLP 6555 im Wert von rund 8.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Baustelle in der Fritz-Müller-Straße gestohlen. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr drangen die Täter in das umzäunte Gelände ein und transportierten die etwa 500 kg schwere Baumaschine auf noch ungeklärte Art und Weise ab. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell