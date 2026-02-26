Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrolle; Betrugsdelikt; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand

Reutlingen (ots)

Polizisten hatten richtigen Riecher

Den richtigen Riecher hatte eine Streife des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochnachmittag. Die Beamten waren gegen 16.45 Uhr auf der Eberhardstraße in Richtung ZOB unterwegs. Hierbei beobachteten sie, wie Rauch aus dem Pkw vor ihnen aus dem Fenster der Beifahrertür stieg. Da dieser auffällig stark nach Cannabis roch, wurde das Auto angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Beifahrerin einen Joint geraucht hatte. Zudem bemerkten die Polizeibeamten, dass der 28 Jahre alte Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Test verweigerte der Mann, gab jedoch an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnte der 28-Jährige nicht vorweisen. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm bereits 2018 entzogen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Eningen (RT): Senior Opfer von Gewinnversprechen, Zeuge verhindert größeren Verlust

Ein älterer Mann aus Eningen ist das Opfer von Betrügern geworden. Ein Zeuge konnte jedoch einen größeren Verlust verhindern. Dem Senior wurde am Dienstag am Telefon vorgegaukelt, dass er bei einem Gewinnspiel 339.000 Euro gewonnen habe. Er müsse jetzt aber eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 7.000 Euro in Form von Geschenkkarten bezahlen, um den Gewinn zu erhalten. Der Mann erwarb daraufhin Geschenkkarten im Wert von mehreren hundert Euro und übermittelte die Codes. Da er von den Tätern aufgefordert wurde, weitere Geschenkkarten zu erwerben, begab er sich am Mittwochnachmittag erneut in einen Eninger Discounter. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte glücklicherweise, wie der Senior erneut Karten im Wert von knapp 1.000 Euro kaufen wollte. Da er die Betrugsmasche kannte, verständigte der Mann daraufhin die Polizei. So konnte weiterer Schaden verhindert werden. (ms)

Hinweise zu der Betrugsmasche Gewinnversprechen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag auf der Wörthbrücke zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Motorrad auf eine rote Ampel in Fahrtrichtung Metzingen zu und übersah hierbei den verkehrsbedingt vor ihm stehenden Audi einer 52-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen nachfolgend in eine Klinik. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (jz)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen ist es am Mittwochnachmittag auf der Rümelinstraße gekommen. Gegen 17 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse die Rümelinstraße in Fahrtrichtung Plochinger Straße, als er bei hohem Verkehrsaufkommen auf einen vorausfahrenden Ford Fiesta eines 18-Jährigen auffuhr, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta auf den davor befindlichen Ford Focus einer 54-Jährigen geschoben. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Ford Focus als auch der Ford Fiesta waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgetretener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. (jz)

Denkendorf (ES): Nach Unfall geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht muss sich ein 76-Jähriger verantworten, der am Mittwochmorgen auf der L1204 einen schadensträchtigen Unfall verursacht hat. Der Mann war gegen 8.20 Uhr mit seinem Hyundai Ioniq 5 auf der Körschtalstraße in Fahrtrichtung Deizisau unterwegs und fuhr hierbei einem vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter eines 25-Jährigen auf. Der 76-Jährige flüchtete daraufhin, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, in Richtung Deizisau, wo er im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden konnte. Nachdem eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille ergben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. (jz)

Oberboihingen (ES): Radfahrer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Nürtinger Straße erlitten. Gegen 13.10 Uhr wollte ein 42 Jahre alter Mann mit einem BMW nach rechts auf einen Parkplatz einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der Radler stürzte anschließend zu Boden. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wollte sich der 57-Jährige selbstständig in weitere Behandlung begeben. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): In Wohnung eingebrochen

Von den zurückkehrenden Bewohnern wurden offenbar zwei Unbekannte gestört, die am Mittwochabend, gegen 18.55 Uhr, in eine Wohnung in der Anne-Frank-Straße eingebrochen sind. Die Kriminellen hatten sich zuvor über Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und sich wohl in der Wohnung aufgehalten. Als sie bemerkten, dass sie Wohnungstüre aufgeschlossen wurde, flüchteten sie unerkannt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radlerin gestürzt

Schwer verletzt wurde eine Radlerin am Mittwochnachmittag auf dem Salzwasenweg. Die 64-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Bebenhausen kommend in Richtung Tübingen unterwegs, als sie auf Höhe des Goldersbach Spielplatzes aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Brand in einem Lagerraum

Zu einem Gebäudebrand mussten die Rettungskräfte am Mittwochabend in Leidringen ausrücken. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Bewohner der Vogtsgasse, dass es im Nebengebäude im 1. Obergeschoss brannte und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem Lagerraum das Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den Wohnbereich des Hauses beziehungsweise eine Werkstatt verhindert werden. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war der Rettungsdienst ebenfalls an den Brandort ausgerückt. Es gab ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Unfallverursacherin musste Führerschein abgeben

Eine Unfallverursacherin musste am Mittwochnachmittag ihren Führerschein abgeben. Die 71-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem VW auf der Balinger Straße unterwegs. An der Einmündung in die St.-Gallus-Straße fuhr sie zunächst über den rechten Bordstein. Beim Gegenlenken kam sie zu weit nach links und beschädigte zwei vor einer roten Ampel stehende Pkw. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten weiter und streifte an dem entgegenkommenden Auto einer 33 Jahre alten Frau entlang. Diese folgte der Seniorin anschließend bis zu deren Wohnanschrift und verständigte die Polizei. Da die Beamten körperliche Mängel bei der 71-Jährigen feststellten, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden an den vier Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Ladung verloren

Unzureichend gesicherte Ladung hat am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B463 geführt. Eine 45-Jährige war gegen 5.45 Uhr mit ihrem Sattelzug DAF auf der Bundesstraße von der Autobahn kommend, in Richtung Balingen unterwegs. Im Bereich der langgezogenen Rechtskurve, kurz nach der Abzweigung der L360 verrutschte ihre aus Bierkisten bestehende Ladung und durchbrach die Plane auf der linken Seite. In der Folge kippten etwa 500 Kisten Bier vom Sattelzug und verteilten sich auf rund 100 Meter auf der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Zur Beseitigung der zerstörten Bierkisten- und Flaschen war die Straßenmeisterei mit zehn Mitarbeitern und vier Fahrzeugen, darunter einem Radlader und einer Kehrmaschine im Einsatz. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa 10.30 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell