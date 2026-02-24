Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hallen beschädigt, Exhibitionist gefasst, Werkzeug gestohlen, Rauch in Kindergarten, Renitenter Ladendieb, Unfälle

Reutlingen (ots)

Hallen erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Zwei aneinandergrenzende Hallen in der Wittumstraße sind in der Nacht zum Dienstag zum Ziel eines oder mehrerer Krimineller geworden. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 7.45 Uhr wurden an dem Gebäude eine Eingangstür sowie zwei große Fensterscheiben erheblich beschädigt. Dabei dürfte eine Schleuder oder Ähnliches zum Einsatz gekommen sein. Außerdem wurden an der Außenfassade ein Schriftzug angebracht und das Gebäude mit roten Farbbeuteln beworfen. Der insgesamt angerichtete Schaden kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat mit einer anstehenden Parteiveranstaltung am Wochenende in Verbindung steht. Zeugen, die die Tat beobachtet oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9611-0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Mutmaßlicher Exhibitionist

Gegen einen 75-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt seit Montagmittag die Polizei. Dem Mann wird zur Last gelegt, kurz nach 12.30 Uhr in einem Gebüsch in der Pomologie in der Hindenburgstraße an seinem Glied hantiert zu haben. Eine Zeugin, die dies beobachtet hatte, verständigte in der Folge die Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige, der zwischenzeitlich mit seinem Wagen davongefahren war, konnte von den Beamten dennoch angetroffen werden. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Bad Urach (RT): Diebstahl von Werkzeug

Auf hochwertige Gerätschaften hatte es ein Unbekannter in Bad Urach abgesehen. In der Nacht zum Dienstag verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt zu zwei verschlossenen Baucontainern auf einem Baustellengelände an der B28. Daraus entwendete er diverse Gerätschaften für den Straßenbau, darunter eine Flex, einen Stampfer sowie einen Asphaltfugenschneider, im geschätzten Wert von 3.500 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

Kirchheim/Teck (ES): Rauchentwicklung in Kindergarten

Zum Kindergarten in der Straße Zu den Schafhofäckern sind die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, ausgerückt. Dort war es zuvor wohl aufgrund einer technischen Störung an der Heizung zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. Eine Betreuerin hatte dies beim Betreten des Gebäudes bemerkt. Kinder waren noch keine vor Ort gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand am Gebäude kein Schaden. Verletzt wurde ebenso niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): Renitenter Ladendieb

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagmittag in Tübingen sieht ein 36-jähriger Mann gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. Um 12.15 Uhr entfernte der Mann in einem Bekleidungsgeschäft am Holzmarkt die Etiketten von mehreren Kleidungsstücken und versteckte diese in einem mitgeführten Rucksack. Als die inzwischen alarmierte Polizei eine Kontrolle durchführen wollte, zeigte er sich durchgehend aggressiv und stieß und trat in Richtung der Polizeikräfte, sodass ihm im weiteren Verlauf Handschließen angelegt werden mussten. Durch sein Handeln kam niemand zu Schaden. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (md)

Tübingen (TÜ): Rettungswagen übersehen

Drei verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Tübingen am Dienstagmittag. Gegen 12.10 Uhr fuhr der 74-jährige Fahrer eines Ford Kuga die Schnarrenbergstraße bergaufwärts in Richtung Universitätskliniken, als er auf Höhe der Einmündung zur Otfried-Müller-Straße wenden wollte. Dabei übersah er beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur einen parallel neben ihm fahrenden Rettungswagen. Dieser konnte die Kollision nicht verhindern und stieß gegen den Pkw. Der 34-jährige Fahrer des Rettungswagens und seine 23-jährige Kollegin zogen sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die 71-jährige Beifahrerin des Ford Kuga verletzte sich ebenfalls und wurde mit einem weiteren Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Fords machte keine Verletzungen geltend. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die Schnarrenbergstraße war in Fahrtrichtung Berg aufgrund des Unfalls nur eingeschränkt befahrbar. (md)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schadensträchtiger Unfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag in Ebingen ereignet. Eine 34-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem Audi A6 auf der Sigmaringer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Kuga zusammen. Ersten Erkenntnissen nach blieb die Unfallverursacherin unverletzt. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. (ms)

