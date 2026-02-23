Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf B 313

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mehrere Verletzte bei Kollision auf der B 313

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Montagmittag auf der B 313 ereignet. Gegen 13.30 Uhr war ein 38-jähriger Fahrer eines Ford Transit auf der Bundesstraße aus Richtung Nürtingen kommend in Richtung Metzingen unterwegs, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus noch unbekannter Ursache auf Höhe des Wohngebiets Neugreuth auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam es zu einer Frontalkollision mit einem Lkw des Typs Atego, der von einem 59-Jährigen gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der Ford-Fahrer und der LKW-Fahrer schwere Verletzungen. Sie mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Der 38-Jährige musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der LKW-Fahrer und sein nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzter 41-jähriger Beifahrer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 313 ist aktuell auf Höhe der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Höhe des Sachschadens und die Unfallursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Tübingen. (md)

