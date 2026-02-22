Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt, zahlreiche Unfälle, verletzter Mann mit Stichwunde, Einbruch

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Mercedes Sprinters am späten Samstagnachmittag im Akazienweg gewesen sein. Ein Anwohner konnte gegen 17 Uhr Rauch, ausgehend von dem auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Mercedes Sprinter, feststellen und wählte den Notruf. Die verständigte Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch unter Kontrolle bringen. Der zu einem Wohnmobil umgebaute Sprinter wurde durch den Brand derart beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Aufgrund des Brandes ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro auszugehen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bislang nicht.

Nürtingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 313 gekommen. Eine 29-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Audi A4 auf der B 313 in Richtung Nürtingen unterwegs. Aufgrund körperlicher Probleme kam die 29-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf Höhe des Ortseingangs Oberensingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch streifte sie über mehrere Meter die Leitplanke und landete mit ihrem Pkw im Anschluss in einem Straßengaben. Die Unfallverursacherin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden , der Pkw musste aufgrund der Beschädigungen mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße notwendig. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Oberboihingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Bereich des Tennisclubs Oberboihingen zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen gekommen. Gegen 23.45 Uhr bemerkte ein Gast einer privaten Veranstaltung, dass an insgesamt sieben Pkw die Reifen zerstochen worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich beim derzeitigen Ermittlungsstand auf circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Nürtingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt derzeit gegen einen oder mehrere Täter, welche zwischen Samstag, den 14.02.2026 und Samstag, den 21.02.2026 in ein Haus in der Achalmstraße in Nürtingen eingebrochen sind. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster im Wohnzimmer Zugang zu dem betroffenen Objekt. Im gesamten Haus wurden die Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Ermittlungen zum erbeuteten Diebesgut dauern an. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Tübingen (TÜ): Mehrere Pkw beschädigt und durchwühlt (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich der Universität, in den Bereichen Schnarrenbergstraße, Breiter Weg, Justinus-Kerner-Straße und Belthlestraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Ein noch unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von ca. 0.20 Uhr bis 8.00 Uhr insgesamt sechs geparkte Pkw der Marken BMW, Skoda, Citroen, Audi, Cupra und Opel. Hierfür wurden Steine sowie Teile von Verkehrsschildern genutzt, um die Seitenscheiben der Fahrzeuge einzuschlagen. Anschließend wurden die Pkw nach Wertgegenständen durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurden lediglich aus dem Audi, welcher im Bereich der Schnarrenbergstraße abgestellt war, Alltagsgegenstände von geringem Wert entwendet. Der Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zum Täter oder zu den Umständen der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071 / 972-1400 zu melden.

Ofterdingen (TÜ): Mann am Oberschenkel verletzt (Zeugenaufruf)

Eine stark blutende Verletzung bislang unbekannter Herkunft hat ein 22 Jahre alter Mann offensichtlich am frühen Samstagmorgen in Ofterdingen erlitten. Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Rettungsdienst in der Sattlergasse einen verletzten 22-Jährigen medizinisch erstversorgen musste. Dieser wies eine blutende Wunde am linken Oberschenkel auf. In der Wohnung des Mannes konnten die Beamten schließlich feststellen, dass der Verletzte bereits eine größere Menge Blut verloren hatte. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte ermittelt werden, dass sich der 22-Jährige etwa eine Stunde zuvor mit bereits stark blutendem Bein in die Wohnung begeben hatte, nachdem er zuvor bei einer Tankstelle eingekauft haben soll. Der erheblich alkoholisierte Verletzte selbst wollte jedoch keine Angaben zur Herkunft der Verletzung machen. Da eine Stichwunde im Oberschenkel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Entsprechende Überprüfungen des Umfelds der Wohnung, vor allem bei zwei nahegelegenen Tankstellen, verliefen ergebnislos. Da die medizinischen Untersuchungen in der Klinik den Verdacht einer Stichwunde erhärteten, ermittelt nun der Polizeiposten Mössingen zur Ursache der Verletzung und einer möglichen Auseinandersetzung am Samstagmorgen in Ofterdingen. Der 22 Jahre alte Mann konnte die Klinik bereits am Samstag wieder verlassen. Zeugen, die Hinweise zu einer möglichen Auseinandersetzung geben können oder denen der stark blutende Mann am Samstagmorgen zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Balingen (ZAK): Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend ist ein betrunkener Autofahrer auf der K 7136 bei Balingen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und letztlich im Straßengraben gelandet. Gegen 20.30 Uhr befuhr der 25-Jährige mit seinem Audi die K 7136 von Roßwangen in Fahrtrichtung Endingen. Im Bereich einer Linkskurve kam der Pkw rechts von der Fahrbahn ab und landete dort in einem angrenzenden Acker. Bei dem Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet er nach etwa 200 Metern in einen dort befindlichen Straßengraben und blieb dort stehen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeuglenker augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. In der Folge musste sich der 25-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde zudem noch vor Ort beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen an der Unfallstelle wurde zudem bekannt, dass der 25-Jährige bereits vor dem Unfall mit seinem Audi von der Straße abgekommen war. Hier konnten schließlich in örtlicher Nähe zur bisherigen Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile, die eindeutig dem Audi zugeordnet werden konnten, aufgefunden werden. Zudem wurden hier auch zwei beschädigte Leitpfosten festgestellt, deren Schaden auf etwa 300 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am Verursacherfahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher sieht jetzt mehrerer Strafanzeigen entgegen.

Balingen-Ostdorf (ZAK): Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen

Vier leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 11.20 Uhr auf der B 463 bei Balingen-Ostdorf ereignet hat. Der 46-jährige Fahrer eines VW Sharan befuhr die B 463 von der B 27 kommend in Richtung Owingen, als er plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende 63-jährige Fahrer eines Ford Ranger erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr auf den VW Sharan auf. Hierbei wurden der Fahrer des VW Sharan sowie seine 45-jährige Beifahrerin und zwei der drei Kinder auf der Rückbank im Alter von elf und 14 Jahren leicht verletzt. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Eine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei dem VW Sharan entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, während beim Ford Ranger von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ausgegangen wird.

Straßberg (ZAK): Feuerwehreinsatz

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei ist im Verlauf des Samstags wiederholt wegen vermeintlich austretenden Öls nach Straßberg in den Bahnweg ausgerückt. Gegen 16 Uhr wurde der Rettungsleitstelle erstmals ein mögliches Ölleck an einem Heizöltank eines Hauses gemeldet. Dies bestätigte sich jedoch bei einer Überprüfung durch die Feuerwehr nicht. Gegen 21.15 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei jedoch erneut verständigt, da ein Ölverlust aus dem betroffenen Tank vermutet wurde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde bei dem betreffenden Warnmelder ein Verlust von circa 200 Liter Öl aus dem Außentank mit einem Fassungsvermögen von 16.000 Litern angezeigt. Eine Überprüfung durch Spezialisten der Feuerwehr ergab, dass glücklicherweise kein Öl in das Erdreich eingedrungen war. Stattdessen ist von einem Defekt am entsprechenden Warnmelder auszugehen. Auf Grund der möglichen Tragweite des Einsatzes waren der Bürgermeister der Stadt Straßberg, der stellvertretende Kreisbrandmeister und Vertreter des Umweltamtes des Landkreises Zollernalb im Einsatz involviert.

