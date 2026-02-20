Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Das Polizeipräsidium Reutlingen sucht Ärztinnen und Ärzte

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen / Esslingen / Tübingen / Zollernalbkreis

Die Polizei ist regelmäßig auf die Unterstützung von ärztlichem Fachpersonal angewiesen. Nicht nur Blutentnahmen, beispielsweise nach Verkehrsdelikten, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren, sondern auch Untersuchungen zur Gewahrsamsfähigkeit und Leichenschauen müssen von approbierten Medizinerinnen und Medizinern durchgeführt werden. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, als Vertragsärztin oder -arzt für die Polizei zu arbeiten. Diese interessante Tätigkeit kann flexibel neben der hauptberuflichen Beschäftigung wahrgenommen werden. Die Vergütung ist abhängig von den erbrachten Leistungen.

Am Samstag, 21. März 2026, richtet das Polizeipräsidium Reutlingen eine Informationsveranstaltung für interessierte Ärztinnen und Ärzte aus. Hier gibt es nicht nur alle wichtigen Informationen zur Tätigkeit, sondern unter anderem auch einen Erfahrungsbericht eines bereits tätigen Vertragsarztes sowie ein spannendes Rahmenprogramm mit Einblicken in die polizeiliche Arbeit.

Sie haben Interesse und möchten an der Veranstaltung teilnehmen?

Wann: 21.03.26, ab 10:30 Uhr

Wo: Polizeirevier Reutlingen, Burgstraße 27-29, 72764 Reutlingen

Wie: Zur Planung wird um Anmeldung unter Vorlage eines Approbationsnachweises bis spätestens 17. März 2026 unter reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de gebeten.

Weitere Infos zu diesem Thema finden sich auch auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de/das-polizeipraesidium-reutlingen-sucht-aerztinnen-und-aerzte/. (am)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell