Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Bedrohung; Brände; Tödlicher Verkehrsunfall; Angriff mit Pfefferspray; Rezeptfälscher unterwegs; Fahranfänger verunfallt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Abwesenheit von Hausbesitzer ausgenutzt

In ein Einfamilienhaus im Hofstättweg im Ortsteil Wittlingen sind Unbekannte zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, eingebrochen. Die Kriminellen verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. In dem Gebäude wurden sämtliche Räume nach Stehlenswertem durchsucht. Dabei dürften die Einbrecher auf Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Fahrgast bedroht und beleidigt (Zeugenaufruf)

Nach einem Vorfall am Freitagnachmittag in einem Linienbus, welcher zwischen Genkingen und Pfullingen verkehrte, hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 18-Jähriger während der Fahrt von drei bislang unbekannten jungen Männern scheinbar grundlos bedroht und beleidigt. Als alle Beteiligten gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Stuhlsteige ausstiegen, bedrohten die Unbekannten den 18-Jährigen mit einem Pfefferspray. Des Weiteren hielten die Männer eine Metallkette und ein Messer in der Hand. Ein Zeuge, welcher auf das Tatgeschehen aufmerksam wurde, schritt ein, woraufhin die Täter von ihrem Opfer abließen und sich entfernten. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen konnte das Trio nicht mehr angetroffen werden. Die drei unbekannten Männer werden als 17 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß mit dunklem Teint und schwarzen Haaren beschrieben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/9918-0 erbeten.

Metzingen (RT): Dachständer in Brand geraten

Zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Samstag in die Bahnhofstraße ausgerückt. Gegen 00.45 Uhr konnte ein Passant, ausgehend vom Dach eines Mehrfamilienhauses, Rauch und Funken erkennen. Die eintreffende Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, stellte fest, dass es am Dachständer der Freileitung des Gebäudes zu einem Brand gekommen war. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein Übergreifen auf das Dach verhindert werden. Ein Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers konnte die Stromversorgung des Gebäudes noch in der Nacht wiederherstellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Leitung aus unbekannter Ursache geschmort, in dessen Folge es zu einem Kurzschluss kam. Der Sachschaden am Dachständer sowie der Leitung beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Lenningen (ES): Radfahrer tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen hat sich ein 86-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag mit seinem Pedelec auf einem asphaltierten Waldweg unterhalb der Ruine Wielandstein zugezogen. Gemäß den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen befuhr der Senior die ehemalige Steige in Richtung Lenningen, als er im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen eine dortige Schutzhütte prallte. Ein Passant entdeckte den Verunfallten gegen 14.55 Uhr und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 86-Jährige bereits an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nürtingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Karl-Friedrich-Rumpp-Straße ist im Laufe des Freitagnachmittags eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr brach der Kriminelle gewaltsam ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Innere, wo er mehrere Räume nach Stehlenswertem durchsuchte. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Passanten mit Pfefferspray verletzt

Zwei junge Männer sind bei einem Angriff am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Ernst-Mey-Straße im Ortsteil Leinfelden leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen der 17- und 22-Jährige auf dem Gehweg, als unvermittelt zwei maskierte Täter hinter einem geparkten Lkw hervortraten und die Beiden mit Pfefferspray angriffen. Der 17-Jährige rannte den flüchteten Täter noch kurzzeitig hinterher, brach dann aber die Verfolgung ab. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den als 180 cm groß, schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskierten Tätern verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte den Älteren der Beiden in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Unbekannten als auch zum Motiv des Angriffs hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.

Tübingen (TÜ): Hochpreisiges Medikament ergaunert (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmittag in einer Apotheke in der Straße Berliner Ring ein teures Medikament unrechtmäßig erlangt. Der Unbekannte legte gegen 12.50 Uhr, nach vorheriger telefonischer Vorbestellung, ein täuschend echt aussehendes Rezept vor, woraufhin ihm das Medikament ausgehändigt wurde. Erst im Nachgang konnte durch die Angestellten die Fälschung erkannt werden. Nur wenige Minuten später, um 13.10 Uhr, versuchte vermutlich ein und derselbe Täter in der Wilhelmstraße ebenfalls ein gefälschtes Rezept einzulösen. Der Mann konnte jedoch noch vor Eintreffen der verständigten Polizei unerkannt flüchten. Mit demselben Modus Operandi versuchte der Kriminelle bereits am Morgen Mitarbeiter einer Apotheke in der Reutlinger Straße sowie am Tübinger Tor in Reutlingen zu täuschen. Der Unbekannte wird in allen Fällen als circa 180 cm groß beschrieben. Er war demnach mit einer schwarzen Jacke, mit einer schwarzen Basecap und dunkelblauer Jeans bekleidet. Zudem trug er braune Sneaker mit auffällig weißer Sohle. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand durch technischen Defekt

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand sind Einsatzkräfte am Freitagnachmittag in den Silcherweg ausgerückt. Gegen 15.30 Uhr konnte eine 38-jährige Bewohnerin Rauch im Badezimmer ihres Wohnhauses feststellen, woraufhin sie sich mit zwei Kindern umgehend ins Freie begab. Durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gemäß den polizeilichen Ermittlungen kam es in dem Badezimmer, welches derzeit renoviert wird, zu einem Schwelbrand an der Elektrik. Zu einem nennenswerten Sachschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Dettenhausen (TÜ): Einbruch in Wohngebäude

Ein Wohnhaus in der Weinhalde ist am frühen Freitagabend von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge sämtliche Räume. Der Täter nahm zwei Nähmaschinen sowie Schmuck an sich, bevor er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen bei Burladingen ereignet. Ein 18-Jähriger war gegen 1.20 Uhr mit einem BMW 1er auf der Kreisstraße 7161 von Salmendingen herkommend in Richtung Ringingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr der Pkw ein Verkehrszeichen und blieb auf dem angrenzenden Feld neben der Fahrbahn stehen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Unfallursächlich dürfte gemäß ersten Ermittlungen zufolge ein Sekundenschlaf des Fahranfängers gewesen sein, weshalb noch vor Ort der Führerschein beschlagnahmt wurde. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell