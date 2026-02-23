Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Einbrüche

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Metzinger Heisenbergstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Sonntag, 22 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster ins Innere. Dort erbeuteten sie beim Durchwühlen des Mobiliars ersten Erkenntnissen nach Schmuck. Das Polizeirevier Metzingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Breitensteinstraße in Bad Urach ist im Zeitraum von Sonntag, den 15. Februar, 12.30 Uhr, bis Sonntag, den 22. Februar, 20.20 Uhr, eingebrochen worden. In diesem Zeitraum verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude in der Breitensteinstraße. Beim Durchwühlen der Zimmer erbeutete der Einbrecher Diebesgut in noch nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Balingen (ZAK): Einbruch in Geschäft

Von Samstag auf Sonntag ist in die Filiale eines Versanddienstleisters in der Jahnstraße eingebrochen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Sonntag, acht Uhr, über eine eingeschlagene Schaufensterscheibe gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. In der Folge entwendeten die Kriminellen Tabakwaren und Teile der Schaufensterauslagen. Die Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei haben mit dem Polizeirevier Balingen die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

