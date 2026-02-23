Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Kindergärten und Grundschule in Rottenburg und Tübingen

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ) und Tübingen (TÜ): Einbrecher in Kindergärten und Grundschule unterwegs

In mehrere Kindergärten und eine Grundschule ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Betroffen waren ein Kindergarten sowie eine Grundschule in der Hegelstraße im Rottenburger Stadtteil Wurmlingen. In beiden Fällen hebelte ein bislang unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Montag ein Fenster auf und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten. In der Wehrstraße im Tübinger Stadtteil Hirschau wurde mit demselben Modus Operandi im Laufe des Wochenendes in einen Kindergarten eingebrochen. Weiterhin drangen Einbrecher in der Zeit von Freitag bis Sonntagnachmittag in zwei Kindergärten im Burgunderweg und im Mönchhütteweg in Tübingen-Unterjesingen ein. Auch in diesen Fällen wurde jeweils ein Fenster gewaltsam geöffnet. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

