PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eppelsheim (ots)

Am Samstag, den 07. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr in Eppelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine PKW-Fahrerin die Hangen-Weisheimer Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache einen bereits auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter-Fahrer übersah. In der Folge überrollte sie sowohl den am Boden liegenden Mann als auch dessen E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Warum sich der E-Scooter-Fahrer bereits vor dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn befand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und bislang nicht geklärt. Hinweise auf ein vorausgegangenes Sturzgeschehen aufgrund eines medizinischen Notfalls, oder weitere Unfallbeteiligte können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Polizeiinspektion Alzey hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache des Sturzes oder zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden (06731-9110).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731/911-0
E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 13:20

    POL-PIAZ: Schwerer Frontalzusammenstoß bei Erbes-Büdesheim

    Erbes-Büdesheim (ots) - Am Mittwoch, 03.12.2025, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Erbes-Büdesheim. Gegen 7:17 Uhr stießen zwei PKW auf der Landesstraße 409 zwischen Erbes-Büdesheim und Wendelsheim in einer leichten Kurve frontal zusammen. Hierbei wurden in dem in Richtung Wendelsheim fahrenden PKW der 18-jährige Fahrer und seine 16-jährige ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:26

    POL-PIAZ: Zeugen gesucht

    Gau-Bickelheim (ots) - Bereits am 19.10.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer verkehrsrechtlichen Auseinandersetzung zweier Parteien auf der B420 zwischen Wöllstein und Gau-Bickelheim. Nach einem Überholmanöver bremste der vorausfahrende PKW, ein schwarzer Ford Ranger, den hinterherfahrende PKW, ein grauer SAIC MG, vor dem "Sutterkreisel" bis zum Stillstand aus. Bei dem darauffolgenden Streit kam es zu Handgreiflichkeiten. Durch den Fahrer eines blauen Opel wurden die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:35

    POL-PIAZ: Schlägerei in Wörrstadt

    Wörrstadt (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Zeit von 13:05 bis 13:30 Uhr in Wörrstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Schüler. Ein 14-Jähriger wurde auf dem Weg vom Schulzentrum bis zum Parkplatz des REWE aus einer Gruppe von drei 14-Jährigen und einem 12-Jährigen mehrfach geschlagen und immer wieder beleidigt. Auf dem Parkplatz bildete sich eine Traube an von Zuschauen um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren